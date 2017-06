Bare vent til Vervarslingen på Vestlandet blåser i gjallarhornet og melder en finværsdag. Da starter en nådeløs nedtelling.

For å oppsummere sommeren litte grann. Juni måned er så langt den verste juni måned på 65 år. Det har regnet hver eneste dag. Ifølge legevakten er diagnosen «skyttergravsfot» mer vanlig enn forkjølelse blant bergensere nå. En venn av meg fikk stubbeskjellsopp på beina mens han ventet på bussen hin dagen. Så gale er det faktisk.

De blå søylene som illustrerer kaskadene med vann, kryper altså oppover, men det gjør også et stille forventningspress som øker like jevnt. Bare vent til Vervarslingen på Vestlandet blåser i gjallarhornet og melder en finværsdag. Da starter en nådeløs nedtelling. Bergenserne blir ivrige som amfibier i vårsolen. Hver eneste soldag kan jo være mer eller mindre hele sommeren i år! Det er det som er problemet. Og da er det rimelig mye som skal skje denne dagen.

Det skal grilles og bades. Dessuten må gresset klippes, mosen fjernes, huset males, og hvor er badeshortsen? Ungene må jages ut og bort fra underholdningsbransjens klamme grep. De skal jo få noen sommerminner, disse små.

Månelandinger er i det minste planlagt årevis på forhånd. Godværsdager, derimot, kommer kastet på oss.

Ting må planlegges og handles inn. Grillmaten må kjøpes og bæres i hus. Familie og venner skal kontaktes og inviteres. Og hvem sin tur er det egentlig til å ha med svigermor i båten? Og når man endelig kommer seg ut, så må tilstanden dokumenteres på Facebook, Twitter og Snapchat. Et bankende mas hele dagen, ser du.

Lettelsen er der først når solen endelig går ned igjen og man kan puste ut under dynen. Skjønt det er nettopp da du kjenner hvor utrolig solbrent du er på ryggen.

Astronautene er i det minste heldige på den måten at de stort sett bare holder seg inne. Men for all del: God sommer!

