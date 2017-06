Vi må sette menneskelig velferd fremfor edruelighet som mål i ruspolitikken.

Dagens ruspolitikk søker å forebygge rusrelatert skade ved å forebygge rus generelt. Ideen kan virke rimelig, men når dette middelet blir et mål i seg selv, flyttes fokus fra det som er viktig, og man risikerer å undergrave det opprinnelige målet.

Det er ingen enkel sammenheng mellom bruk og skade, spesielt for ulovlige rusmidler. Et samfunn med lav bruk kan ha store problemer blant brukerne, mens et samfunn med høyere bruk kan ha mindre problemer.

I Norge er bruken av ulovlige rusmidler forholdsvis lav sammenlignet med andre europeiske land. Likevel er antallet overdosedødsfall i Norge – rundt 260 i året – et av de høyeste pr. innbygger i Europa.

Rusmiddelbruk er ikke alltid problematisk. I likhet med folk som drikker alkohol, vil de aller fleste som bruker illegale rusmidler aldri utvikle et rusproblem. Å bruke ressurser på å bekjempe enhver rusmiddelbruk, gjør at vi får mindre ressurser til å bekjempe det vi egentlig vil: Rusavhengighet og skader i samfunnet.

En rekke skadeforebyggende tiltak er med årene blitt forsøkt stoppet med argumenter om at man gjør det lettere å bruke narkotika, at man sender feil signal, eller at tiltakene vil føre til økt bruk. Konsekvensene er at vi i flere tiår har måttet kjempe for enkle tiltak som kunne vært innført med én gang, som å dele ut rent brukerutstyr og motgift til heroinavhengige, opprette sprøyterom, eller gi opplæring i røyking fremfor injisering av heroin.

Denne tilbakeholdenheten, av frykt for å oppmuntre til bruk, har ført til større rusmiddelrelatert skade, flere overdosedødsfall, større sykdomsspredning og redusert livskvalitet for brukerne.

I vårt fokus på rusforebygging har vi mistet fokus på skadereduksjon. Samtidig har vi skapt et system som er vanskelig å håndheve i tråd med menneskerettighetene. De rusavhengige dør ikke bare av overdoser, livsstilssykdommer og ubehandlede infeksjoner. Mange dør av selvmord på grunn av ubehandlede traumer og psykiske lidelser som forverres av utenforskapet.

Vi må skrote dagens forebyggingsbegrep og sette menneskelig velferd fremfor edruelighet som mål i ruspolitikken. Vi har ingen tid å miste.