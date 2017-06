Det skjer for lite og for sakte i norsk ruspolitikk. Imens dør de vi har sviktet så mange ganger unødvendig på gaten

Journalist og forfatter Ingeborg Senneset uttalte nylig til gatemagasinet =Oslo at det var litt tilfeldig at hun endte opp med å behandle sin indre smerte med anoreksi, det kunne like gjerne vært rus.

Det finnes mange mennesker i Norge som sliter med å takle hverdagen, ofte fordi de har vært sviktet av dem rundt seg helt fra barndommen. Noen «behandler» sin psykiske smerte med anoreksi, noen skader seg selv, og noen ruser seg. Men bare den siste gruppen møtes med straff og fengsel i stedet for helse og omsorg.

Mandag 26. juni er verdens narkotikadag. I år markerer en rekke organisasjoner dagen med appeller på TorgaLlmenningen, der rusavhengiges menneskerettighetsstatus står i fokus. Vi krever at norske myndigheter står opp mot den grusomme behandlingen av rusavhengige iverksatt av Filippinenes president Duterte. Men vi krever også en mer menneskelig behandling av norske rusavhengige.

Mennesker som har blitt utsatt for overgrep i barndommen, har flere tusen ganger økt risiko for å utvikle rusavhengighet. Det er vitenskapelig konsensus om at det ikke først og fremst er stoffene selv, men utenforskap og traumer som skaper rusavhengighet. Det er derfor man blir avhengig av morfin på gaten, men ikke på sykehus.

Likevel fører vi en politikk der menneskene som har hatt det tyngst og blitt sviktet mest av hjelpeapparatet, må lide for en stadig dårligere begrunnet antagelse om at dette vil få andre til å avstå fra rusmiddelbruk, og dermed redde flere fra rusavhengighetens mareritt. Til tross for at andre europeiske land tydelig viser oss hvordan vi kan redde over 200 liv fra overdosesdøden årlig, beveger norske politikere seg fortsatt sakte i det ruspolitiske landskapet.

Rusavhengige blir ikke kurert av å bli jaget av politi og havne i fengsel. Vår ruspolitikk tvinger dem ut i kriminalitet og prostitusjon. Det er en velkommen utvikling at mange norske politiske partier nå sier de ønsker å flytte rusavhengighet fra justissektoren til helsesektoren. Men det er fortsatt halvhjertet. Mange reserverer seg mot full avkriminalisering, det er visst viktig at å takle sin indre smerte med rus skal være ulovlig. Dette til tross for at det er kriminaliseringen som har skapt de største skadene, som har gitt mer utenforskap og lidelse som følge av at mennesker med rusproblemer har blitt møtt med forakt og fordømmelse.

En av de mest grunnleggende rettighetene for oss nordmenn, retten til nødvendig helsehjelp, nektes daglig til dem med rusproblemer. Har du kreft, kan legen skrive ut alle preparatene i felleskatalogen. Men har du en potensielt dødelig rusavhengighet, er det strenge restriksjoner på hva som kan skrives ut. Når lege Sverre Eika i Kirkens bymisjons velferdstilbud 24sju skriver ut morfinpreparater og beroligende midler til rusavhengige for å redde liv, blir han møtt med tilsynssaker.

Vi har ingen LAR-ordning for annet enn morfinpreparater, slik at de mange som ruser seg på amfetamin og beroligende benzodiazepiner ikke har noe reelt tilbud om medisinbehandling av sine problemer. Og dersom man først er i LAR-systemet, blir det gjerne reagert på såkalt sidemisbruk - bruk av andre stoffer enn det man får utdelt av LAR - med innstramminger i stedet for spørsmål om hvorfor livet er ekstra tungt nå, og om man trenger mer hjelp.

Det leder igjen til at enkelte faller ut av LAR og tilbake til gaten. Rusavhengige kan risikere å ikke få adekvat smertelindring, enten fordi de ikke får doser som er tilpasset deres høye toleransenivå, eller at de rett og slett blir mistrodd når de ønsker smertebehandling.

Fortsatt står norske sprøyterom unødvendig tomme fordi vi ikke tillater den farligste bruken: Inntak av flere rusmidler samtidig. Den dødeligste bruken skjer derfor ikke der hjelpen finnes. Og norske politikere er fortsatt delt i synes på utdeling av heroin, selv om utdeling av ren heroin i sprøyterommene utvilsomt hadde løftet de rusavhengiges livskvalitet og verdighet. Dessuten viser de store undersøkelsene av europeiske heroinutdelingsprosjekt at dette er svært samfunnsøkonomisk lønnsomt, selv om det ikke hjelper alle.

Norsk ruspolitikk krever et løft. Det er et skritt i riktig retning at mange partier ser til Portugal og ønsker reformer. Men det skjer for lite og for sakte. Imens dør de vi har sviktet så mange ganger unødvendig på gaten, og de som fortsatt lever, får ikke den helsehjelpen de burde. Som de etter lov og menneskerettigheter har krav på.

