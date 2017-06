«Å, jeg gleder meg sånn til å dra til syden, da skal jeg bade hele dagen», sa venninnen.

Maria vet ikke hva syden er, ei heller Dyreparken. Men hun har erfart viktigheten av å late som. Skuespillet er i gang i år igjen. Det holder liksom ikke å si at hun skal på biltur, men vet ikke helt hvor. Så da skrøner Maria: «Jeg skal også til syden, vi skal være der i mange uker, jeg gleeeder meg».

Det spiller ikke så stor rolle for barnet om man ikke får dra på sydentur to ganger i året, eller på Geilo for å stå slalåm i vinterferien. Eller jo, på kort sikt kan det være vanskelig. Barn er rå og brutale i deres avvisning hvis man ikke er påkoblet som voksen. Men på lang sikt vil barndommen til de barna som hadde omsorgspersoner rundt seg som lekte på gulvet, gikk turer sammen, tente bål i skogen i vinterferien med en pinne med marshmallows på, gi en følelse av trygge minner.

Følelsen av å være sammen med en voksen som liker å være i barnets selskap, overgår som oftest en tur til syden med foreldre som er mest opptatt av seg og sitt. «Maria» sin venninne dro til syden, men det er ikke sikkert hun hadde det så bra likevel. Dette må vi også være åpne for.

Ser du en pappa som skriker til barnet sitt slik at barnet blir tydelig redd? Snakk med pappaen, du er modig. Ser du en mamma som virker beruset? Spør om det går bra? Ta eventuelt kontakt med barnevernet dersom du er bekymret. Ikke bare barn trenger å bli sett. Noen ganger er det mamma eller pappa som trenger hjelp. «It takes a village to raise a child».

Tiden leger ikke alle sår. Noen sår gir arr som setter varige spor i en sjel. Derfor haster det med å handle, enten du tilbyr et varmt smil, eller agerer ved bekymring.

Å se barn handler ikke utelukkende om sårbare barn. Det handler om en varig holdning. En holdning som verdsetter noe jeg ofte hører mange omtale som så klisjé: Barn er ikke vanskelig, de har det vanskelig. Det handler om å være raus, omsorgsfull og åpen.

Maria dro på biltur, de dro til den faste campingplassen. Familien hennes badet, gikk tur i skogen, samlet på steiner på stranden. Hun satte de bare føttene sine i det fuktige gresset, mens mamma strøk henne i håret som hun alltid gjør. Mamma er nær, pappa er nær, de er der med henne. Det føles godt. Pappa er så lur, han finner på så mye gøy, Maria kjeder seg ikke.

Foreldre: Stol på dere selv. Man kan være en nær voksen på sydentur også, for all del. Det er ikke hvor, når og hva dere gjør som spiller en rolle. Det er relasjonen og tiden man bruker sammen som fremmer de gode minnene hos barna.