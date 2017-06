Hvor var egentlig «Sjønnhetsrådet» da denne hallen kom på plass, i byens hjerte?

Man kan si hva man vil om Torghallen i Bergen, men et praktfullt skue er den neppe. Mange mennesker, bergensere i særdeleshet, har nok for lengst sagt sitt om dette - unnskyld uttrykket - «containererlignende» byggverket. Særlig plasseringen har vært en torn i øyet for svært mange, der hallen ruver i byens mest severdige og historiske område.

Selvfølgelig har man forståelse for at en overbygget hall gir torghandlerne en lunere arbeidsplass. Men ettersom Torghallen er plassert på byens mest attraktive sted, ved Bryggen, Vågen, Torget og med det norrøne perspektivet som bakteppe, vil hallen bli et fremmedelement.

Dette byrommet med blant annet et tidligere åpent fisketorg raget høyest for turistene, her hentet de verdifulle minner fra sitt bergensbesøk. Torghaller er mindre interessant, slike etablissement finnes det nok av ute i Europa.

Hvor var egentlig «Sjønnhetsrådet» når denne hallen kom på plass, i byens hjerte? Hvis denne hallen absolutt må stå her, burde den bygges om slik at den i det minste samsvarer med eksteriørstilen i bydelen. Det fortjener den vakre byen vår.