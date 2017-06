Selv om vitnemålet ditt aldri fikk en Yatzy av 6'ere, er det bra nok!

På fredag fikk elevene i den norske skolen karakterkortene, mange ble glade og stolte fordi de fikk det både læreren og elven hadde jobbet for gjennom året. Derimot er det en stor del av elevene som i dag ble lei seg, skuffet og overrasket over at de ikke fikk de karakteren som de også har jobbet for. Mange fikk hjem en fortvilet sønn eller datter som opplevde at livet var ødelagt.

Like sikkert som at julaften er den 24. desember, kommer det hver vår oppslag i avisene om elever som går ut av skolen med x antall 6'ere på vitnemålet. All ære til dem, men hvor er «hyllesten» av dem som har jobbet minst like hardt og kommer ut med et gjennomsnittlig vitnemål? De som i frustrasjon har felt tårer over mattepensum, men med iherdighet og innsats har «karret» til seg en 3'er? For dem er det som en 6'er å regne!

Privat

Er det eleven som er ansvarlig for de dårlige karakterene, eller er det lærere som ikke har klart å lære, gjøre det spennende, interessant og klart å motivere eleven slik at de er i stand til å få det vi kaller en god karakter?

Alt skyves tilbake til en som er umoden, under utvikling og som er under ombygging til å bli voksen. Hva gjør det med oss at andre setter gode eller dårlige karakter på oss, bygger og forsterker det, eller skaper det tapere ved at en negative spiral blir gjentatt. Det skal mye til for en som får 2 eller 3 i karakter, til å få 4 eller 5. Det er nesten umulig, uansett innsats når lærer har bestemt at du er en 2 eller 3 så blir det ofte sånn. Hvorfor er det slik – det har ikke noe med kapasiteten for vi bruker bare noen få prosent av hjernens kapasitet, så feilen kan ikke ligge der.

Det skulle vært ulovlig å gi karakterer på barn under utvikling. Og betyr disse karakterene, som får så mye følelser, noe i arbeidslivet? Trenger vi dem?

Feilen kan ligge mange steder. Både i systemet, i karaktersetting, hos lærere - eller så klart hos elven. Men eleven er fortsatt et barn under ombygging og kan ikke bære hele denne byrden alene. Elevene skal måles, men lærere måles ikke i henhold til det sluttproduktet som en karakter er - og særlig fordi karakter bestemmer så mye, hvilke skole du skal gå og hva du har mulighet til å gjøre endt skolegang.

Vi har ett barn i offentlig skole og ett i privat skole og det er stor forskjell, selv om jeg tror at det er lærere som er nøkkelen til å skape miljø og motivasjon for læring. I den offentlige skoledebatten virker det som om det viktigste er lærerens rettigheter som lønn og ferie, og ikke sluttproduktet som er barns glede over å lære. Selv husker jeg tilbake og kan sette fingeren på Den læreren, Den situasjonen og hva som gjorde at jeg gikk fra å være en «skoletaper» i norsk skole til å i dag være salgsdirektør i et av verdens største selskaper.

Jeg er sikker på at hadde det ikke vært for det denne læreren gjorde og det han klarte å skape, hadde jeg aldri vært der jeg er i dag. Derfor kan vi ikke ha lærere som ikke ser elevene, evner å tilpasse læringen, tør å gå inn i situasjoner og skaper en relasjon, miljø og motivasjon for læring, når så mye står på spill. Noen må ha individuelle læringsstrategier og mer praktisk rettet undervisning, men i den norske skolen i dag, blir det mye teori og for lite praktisk læring.

De siste to ukene på skolen har gått på halvbluss med masse fri og mye «tull og tøys» fordi man bare må fylle timeantallet, byturer uten mål og mening. Jeg vil ha lærerne tilbake på skolene og ikke at min sønns prøver skal bli rettet mellom skitnetøysbunker og Dagsrevyen, i en vanlig stue i konkurranse mellom mange mer hyggelige ting enn å rette prøver, da er det letter repetere den karakter eleven normalt får.

I en tid hvor det skrives og snakkes mye om «generasjon prestasjon», tror jeg vi foreldre (og skolen) har et ansvar for å si til våre ungdommer at selv om vitnemålet ditt aldri fikk en Yatzy i 6'ere, er det bra nok! Du er god nok som du er!

God Sommer!