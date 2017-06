Nå er det på tide å erstatte SFO med et skikkelig tilbud - for alle.

På et tidspunkt oppdaget politikerne at mor ikke lenger sto klar i døren med forkle rundt livet og nystekte rundstykker når skoledagen var over. Eller det gjorde hun kanskje aldri, men vi liker å tenke at hun en gang gjorde det. SFO er forholdsvis nytt, og egentlig er det fortsatt litt uklart hva det er. Litt fritid, litt organisert. Noen steder billig, andre steder dyrt.

Norske politikere har i for liten grad diskutert hva vi vil med all den tiden ungene våre faktisk befinner seg på skolen, og tilbudet varierer veldig. Det gjøres en fantastisk jobb på mange SFO-er rundt om i landet. Men det er likevel sånn at kvaliteten ikke alltid er god nok, og at prisene varierer så mye at mange barn som kanskje hadde hatt aller størst nytte av å delta, ikke får lov.

Før syntes man kanskje synd på ungene som måtte gå alene hjem til et tomt hus med nøkkel rundt halsen. Nå er det gjerne de som blir hentet rett etter skolen som sender lange blikk inn i skolegården til dem som kan fortsette leken.

Veldig mange av de minste ungene våre er på skolen fra åtte om morgenen til en gang mellom fire og fem om ettermiddagen De bruker veldig mye tid på skolen uten at det er skole, og uten at vi har en samlende tanke om hva de skal bruke all tiden til. En god løsning er å ta noe av SFO-tiden, legge den inn i skoledagen og lage en mer praktisk og variert skoledag – en heldagsskole.

Det vil innebære å utvide skoledagen med to timer fra 1. til 4. trinn – en sekstimers dag for de minste. Det kan gjøre skolen mer variert, en skole der barna kan lære mer, der vi kan gjenreise respekten for praktisk læring, der det er rom for mat og fysisk aktivitet, og der en kan legge leksene inn i skoledagen.

Slik kan fritiden blir mindre hektisk for de travle, og mer inkluderende for dem som i dag står utenfor skoleporten og ser inn.