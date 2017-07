Du kan hjelpe meg bare med et lite smil, vi er tørste på et smil også.

I dag skal jeg fortelle hvordan barn på flukt bor på mottak. Kanskje vet noen det. Vet du hvordan vi bor på mottak?

Tenk litt. Litt mer. Fant du ut av det? Ja, kanskje.

Tror du at vi bor sånn som deg, kanskje? Med de beste fasiliteter, at livet går videre, at vi bor med familie, med venner og får mye penger hver måned. At alt bare er kos?

Nei, kjære deg. Vi får 3000 kroner hver måned, hver gutt som bor her. Det er ikke så mye, synes jeg. Med 3000 kroner må jeg betale for alt; lege, klær, kino, transport og mat.

På et mottak bor vi 20 til 30 eller 40 ungdommer, og det er flere ansatte. Vi går på skolen, spiller fotball, spiser mat sammen og sitter sammen. Men vi er alene i Norge, vi har ikke noen sympati, har ikke norske venner eller familie. Det er ikke så hyggelig.

Vet dere hvordan vi kan løse det? Når jeg blir venn med deg, kjære deg. Når jeg får en ny norsk venn, når jeg får en bestevenn, når jeg har vondt i hjertet. Da kommer jeg til deg og deler min hjertevondt med deg. Da blir det bra.

Vi trenger dere, venner. Du må ikke glemme det. At du er nødvendig for oss. Vi trenger deg for å hjelpe oss. Vi trenger deg, venn, for å veilede oss på et nytt liv og i et nytt land. Vi trenger å komme inn i samfunnet i Norge. Å lære kultur og språk, det er målet vårt. Vi er helt alene. Kom og prat med meg, eller ring meg.

Hvorfor er du redd for oss? Vi ønsker oss norske venner. Men du er redd. Hvorfor kommer du ikke nær oss, hvorfor blir du ikke venn med oss?

Vi er ikke terrorister, vi er ikke farlige, kjære deg. Vi er vanlige mennesker, sånne som deg. Snille og gode. Stol på meg!

Du kan hjelpe meg bare med et lite smil, vi er tørste på smil også. Tusen takk.

Denne teksten ble fremført som en tale på en skoleavslutning på Vestlandet. Innlegget er anonymisert da innsender ikke har fått svar på asylsøknaden sin ennå.