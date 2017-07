Ingen er komfortable med å ha 65 tonn kvikksølv rett utenfor stuedøren.

Bergens Tidende har 25. juni en artikkel om at det snart er 15 år siden ubåten U-864, med 65 tonn kvikksølv om bord, ble lokalisert utenfor Fedje. Lokalbefolkningen har nå gitt opp håpet om at vraket noen gang vil bli hevet. Jeg kan godt forstå deres frustrasjon og motløshet. De har rett og slett blitt holdt for narr med fagre løfter – løfter gitt i valgår, men «glemt» så snart det aktuelle valget var over. Ingen er komfortable med å ha 65 tonn kvikksølv rett utenfor stuedøren.

I valgåret 2009 sa fiskeriminister Helga Pedersen (Ap) at regjeringen hadde vedtatt at ubåten skulle heves. Ingenting skjedde. Svært få politikere våger å stå frem og si at de er imot heving, og i hvert fall ikke i et valgår. Hvis noen imidlertid ikke ønsker å argumentere direkte imot, eller ikke ønsker å foreta nødvendig prioritering, finnes det andre løsninger. Sagt på en annen måte: Når argumentene er dårlige eller oppbrukt, er neste fase trenering. Det ordet har naturlig nok ingen god klang i politiske miljøer, dermed må man bruke et annet, et flittig brukt erstatningsord: «utredning.»

Etter at det nå er utredet for hele 300 millioner, kan man undres over hva som ikke er blitt utredet for en slik sum. Men det er god butikk for dem som utreder! Og ubåten befinner seg fortsatt i den såkalte utredningsfasen. Klarer man å utrede lenge nok, kan imidlertid tidens tann ha overtatt styringen. Da er kvikksølvet i ferd med å gå inn i næringskjeden, og det kan være for sent å forhindre det.

Kystverket går inn for å heve vraket fremfor å dekke det til. Tildekking vil ikke være noen varig garanti for at kvikksølv lekker ut i havet. Det vil riktig nok koste penger å heve, men riktig utført er det den eneste måten man kan sikre seg mot et fremtidig, ukontrollerbart utslipp på havbunnen.

Vi driver allerede et hasardiøst sjansespill ved å ha utsatt problemet i 15 år. Tør våre folkevalgte å spille videre med en slik motspiller?