Med barnesete i baksetet jakter «Trond» på utro ektefeller.

Til daglig jobber han i en offentlig etat. Men «Trond» jakter også på utro ektefeller.

Villaene ligger på rekke og rad i et av Stavangers penere strøk. Utenfor en stor, hvitmalt villa står en grå bil. En kvinne på kveldstur med hunden passerer, men legger ikke merke til skikkelsen som sitter bak rattet. Han har sittet der en god stund. Det begynner å bli kjølig, men han kan ikke starte tenningen, det kan vekke oppmerksomhet. Han holder et filmkamera i hendene, blikket under skyggeluen er vendt mot huset.

Plutselig tennes lyset i et av vinduene i annen etasje, og en mann kommer til syne, kun iført underbukse.