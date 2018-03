Ta livet som det ville falt et barn.

Jeg har alltid latt meg fascinere av mennesker med god tid. Mennesker med et tilsynelatende avslappet forhold til det meste. De kommer når de kommer, og sånn er det med den saken.

Felles for dem jeg kjenner av denne sorten, er at de virker å ha litt færre bekymringer enn alle andre. De tar livet litt mer med ro, og lar seg definitivt ikke affisere av små og hverdagslige bagateller.

Lister du opp noen utfordringer, kontrer de fort med «hva så?».

Og hva så? Sånn egentlig. Hva er det vi strever sånn med? Hvorfor velger så mange av oss å gruble over det meste både fremover og bakover og opp og ned.

Livet har en tendens til å ordne seg. Uansett hvor dypt du står i det, er det stort sett slik at det går seg til. – Det er ikke mer synd i deg enn i andre, som «hypokonderlege» Ingvard Wilhelmsen så fint sier det.

Vi velger ikke alltid selv hvilke tanker som kommer deisende inn i knollen vår, men vi kan velge hva vi gjør med dem – og hvor lenge vi lar dem være der.

Men en trenger ikke nødvendigvis lete frem treffende sitater av Wilhelmsen for å få ting satt i perspektiv. Ta en prat med en kid nær deg. Det er noe herlig befriende ved måten deres å se på livet på.

Der de to tantene strevde med høydeskrekken i toppen av pariserhjulet, smilte niesen deres ubekymret. Onkel sto jo der nede, og kunne nok helt sikkert ta dem imot om de skulle falle ned.

Nja. Nå hadde jo han mest sannsynlig ikke klart det, men utsagnet resulterte i at de to tantene med ett så litt lettere på saken. Hvorfor tenke at ting kan gå galt, når det mest sannsynlig går aldeles supert? Det må vel være kjekkere å ha et sånt syn på livet?

Det ironiske er at voksne flest er mest bekymret for nettopp barna sine. Har de venner, har de en fritidsaktivitet de trives med og mestrer? For ikke å snakke om skolen og hvordan de klarer seg der.

Annenklassingen hjemme skal ikke gå i samme klasse neste år, klassene skal gå fra tre til to. Alle navn hives i hatten, og trekkes opp på ny.

Slikt er nok til å gi bekymringsrynker for oss voksne, for vi vil jo det beste for våre små – og vi vet at slikt kan få mye å si fremover.

Jeg spurte 7-åringen hva han tenkte om saken. Spurte hva han håpet på.

Han grublet litt, og så opp på meg:

– Jeg bare håper veldig at jeg ikke kommer ved siden av en som spiser makrell i tomat eller salami på skivene. Det synes jeg lukter helt forferdelig.