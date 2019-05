Det finnes faktisk foreldre som aldri opplever nattevåk eller krangling om hvem som gjør mest hjemme. Som jogger til barnehagen hver dag og alltid lager fikse matpakker.

Heidi Bøhagen og Therese Eide er ikke blant disse. Sistnevnte fikk tre barn på 21 måneder og er glad for å kunne dra «tvillingkortet». Bøhagen fikk kun to tette, men til gjengjeld også to svangerskapsdepresjoner.