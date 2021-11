– Pappa har vore ei klippe for meg

Folk i vest: Møt Inger Marie Høyland Kleppe (33) og Knut Magne Høyland (69).

– Eg har fiska med far min nesten kvar dag sidan eg var 14 år. Det er han som har lært meg nesten alt eg kan. Eg kjenner dei beste plassane å setje garna, og det viktigaste, seier han, er å blogge fisken med ein gong. Uansett kor stygt ver det er, veit eg at pappa har kontroll. Dei gongane han ikkje har full kontroll, ser eg det på han. Då seier eg at «no lyt me gå inn». Me er samde om at sikkerheita kjem først. I sommar kjøpte eg min eigen båt, så no har me to båtar med kvote. Pappa har vore ei klippe for meg. Han har lært meg å sjå lyst på ting om det ser mørkt ut. «Alt går», seier han, «me må berre setje på kaffien først».