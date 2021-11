– Flinka hjelpte meg kolossalt til å koma meg ut av mørket

Folk i vest: Møt Fikk Flinka Stakkeland (18) og Ann Elin Caspersen (34).

– For tre år sidan gjekk eg på ein psykisk smell. Då pressa eg meg til å gå i stallen for å vera saman med Flinka kvar einaste dag. Ho merka at eg ikkje var heilt meg sjølv, for ho var så tolmodig og forstod at eg trengde tryggleik. Flinka hjelpte meg kolossalt til å koma meg ut av mørket.

Eg har hatt ein stor kjærleik til fjordingrasen sidan eg var lita jente, og eg var med syster mi til eit ridesenter nær der me budde. Det er seks år sidan eg kjøpte Flinka. Å ha hest som hobby kostar ein del, men gjev glede, kjærleik og tillit tilbake.