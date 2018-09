Det hender at det ramler inn noen gamle kjente under middagene når jeg er ute på oppdrag. I kveld er en slik kveld. Og stedet jeg er på, er nettopp et slikt sted. Møllendal Fetevare er et treffpunkt i nabolaget. På dagtid står det barnevogner under taket på uteserveringen, mens foreldrene søker ly fra regnet med mandelboller og mørkbrent kaffe. Tirsdager er det duket for nabokveld. Konseptet er at du enkelt skal kunne ta med deg hjem alt du har spist her. Fulle hyller bygger opp intimiteten i rommet med glassvinduer og glødetråder i lampene. De jordnære maleriene til Marie Storaas treffer stilen mellom mørkeblått og betonggrått.

Det er omtrent ett år siden jeg anmeldte Møllendal Fetevare sist. Siden da har kafeen og fetevarebutikken strukket åpningstidene til kl. 23, og utvidet konseptet til å være en restaurant. Det er derfor kveldsserveringen og restaurantdelen jeg er spesielt interessert i denne gangen. På Facebook har jeg sett bilder av menyer med ovnsbakte kamskjell og caprese, og spennende retter som tartiflette og andepaté. I dag består kveldsmenyen av snacks, et ost- og skinkefat som de kaller «kveldsfjøla» og fem «fetevarepizza».