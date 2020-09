– Da jeg kom til Norge, ble jeg spurt av UDI hva jeg drømte om å gjøre. Svaret var lett.

Folk i Vest: Møt Seblewengel Getachew Techane (47).

Foto: Odd E Nerbø

Odd E. Nerbø (tekst og foto)

– Da jeg kom til Norge som flyktning fra Etiopia, ble jeg spurt av UDI hva jeg drømte om å gjøre i Norge. Svaret var lett. Jeg ville bli bussjåfør i det nye landet.

Siden jeg var ung jente, har jeg tenkt at det er rette jobben for meg. Det tok åtte lange år i mottak før papirene mine var i orden, men etter det gikk det fort.

Etter at jeg klarte førekort for bil, fikk jeg hjelp av Lånekassen til å ta førerkort for buss. Nå har jeg kjørt fast i ett år. Passasjerene er så hyggelige, og mange sier at jeg kjører bussen så flott.

Mannen min har fast jobb i vaskebyrå, og vi har kjøpt både hus og bil. Så nå er alt bra.