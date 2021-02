– Etter at Alto kom til oss i begynnelsen av desember, har han vekket meg to ganger hver natt

Folk i Vest: Møt Alto (3 mnd) og Hannah Stampe (24).

Odd E. Nerbø (tekst og foto)

Publisert Publisert Nå nettopp

– Oppdretteren anbefaler at vi bærer Alto når vi går lenger enn akkurat i nærområdet. Det bør vi visst gjøre til han blir nesten året. Vi får nå se. Det er ikke sikkert vi bærer så lenge. Alto er australsk cobberhund, en rase som er veldig populær, fordi den er så familievennlig. Samboeren min Vebjørn og jeg er like glade for Alto. Det er mange som har sagt til oss at å få en valp i huset nesten er som å få en baby. Vi har ikke barn, men jeg tror jeg forstår hva de snakker om. Etter at Alto kom til oss i begynnelsen av desember, har han vekket meg to ganger hver natt. Alt har bare handlet om ham. Det er en stor investering både i tid og penger, men vi føler at det er riktig og angrer ikke.