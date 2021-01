– Håpet er å fortsette til jeg blir 70. Jeg har sagt til kollegaene mine at de må si fra om de hører noe som skurrer.

Folk i Vest: Møt Helga Steen (67).

Odd E. Nerbø (tekst og foto)

Publisert

– Jeg har spilt bratsj i Bergen Filharmoniske Orkester i 47 år. Hele prosessen fra jeg begynte har vært en utvikling som musiker, og jeg føler meg tryggere nå enn noen gang. Hele orkesteret har hatt en fenomenal utvikling. Håpet er å fortsette til jeg blir 70. Jeg har sagt til kollegaene mine at de må si fra om de hører noe som skurrer. Det tror jeg ikke kommer til å skje, fordi jeg har aldri hatt problemer med fysiske plager. Det tror jeg er mye å takke all svømmingen fra jeg var tolv til jeg ble seksten år. Da var det fast rute fra hjemmet vår på Dokken til Sentralbadet. Jeg hadde norsk rekord på 400 meter fri, men valgte bort svømmingen til fordel for musikken. Jeg har likt å spille sammen med andre, og slik er det fremdeles. Opplevelsen av å sitte midt i musikken er ubeskrivelig.