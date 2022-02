– Både Camilla og jeg var bestemt på at vi ville bli unge mødre. Heldigvis fikk vi kjærester med samme innstilling.

Folk i vest: Møt Camilla Frøysa (22, til v.) og Malene Tysnes (21).

Odd E. Nerbø (tekst og foto)

– Både Camilla og jeg var bestemt på at vi ville bli unge mødre. Heldigvis fikk vi kjærester med samme innstilling. Vennene våre ble helt sjokkert, og sa at de vil reise og oppleve livet før det blir aktuelt med barn. Vi tenker at vi skal ta igjen reisingen når vi blir skikkelig voksne. Da er barna store, og vi har forhåpentligvis god råd.

En av fordelene med å være ung mor er at vi har mye energi. Våkenetter er null problem, og å være sammen med barna gir mye glede. Vi er enige med kjærestene våre om at vi gjerne tar én til i samme slengen.