Her sikrer Janne seg flere skatter

Hun kunne ha tjent gode penger på loppene hun har fått fatt i. Men det er ikke derfor Janne går på jakt.

Det er litt over en time til det er over. Det er kanskje den aller viktigste timen, ifølge Janne Kristiansen. Hun står bøyd over bordet og studerer nøye hva Minde skoles musikkorps har klart å få fatt i.

Det er loppemarked, og posesalget er i gang. Da skal arrangørene kvitte seg med de siste loppene, og folk kan fylle opp poser for rundt hundrelappen.