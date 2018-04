Titusener flykter i Afrikas nye konflikt

AV

Det Ingebjørg Kårstad husker best fra morgenen ved Albertsjøen, var hvor stille de mange menneskene var. Fotografen i Flyktninghjelpen hadde kommet klokken syv. Båtene med flyktninger var i ferd med å fortøye i land på ugandisk side.

– Det var ikke sånn dramatisk som du ser på TV. Det var helt stille, resignasjon, eller lettelse over å ha kommet over sjøen. Dette var et fiskemottak som var gjort om til flyktningmottak. Barna, de orket ikke engang å leke. Hva har de sett for noe? Selv etter 17 år i bransjen blir jeg påvirket av det, sier Kårstad. BT viser her noen av bildene til Flyktninghjelpen-fotografen.

På den andre siden av sjøen: Kongo. Globalt hotspot for krig og konflikter, voldtekter og nedbrenninger av landsbyer gjennom flere tiår.

De fleste gangene mediene skriver om migranter som kommer over sjøen med båt, handler det om Middelhavet. Denne gangen skjer reisene over den 30 kilometer brede Albertsjøen, i kanoer og fiskebåter. Ofte blir flere kanoer trukket av en motorisert båt, ifølge Kårstad. Flyktningene kommer fra Ituri-provinsen.

Flere hundre kommer hver dag over Albertsjøen, en av Afrikas største innsjøer.

Den voldelige konflikten går tilbake til samme tidspunkt som Rwandas folkemord, 1994. Etter at konflikten har vært sovende det siste tiåret, blusset volden opp igjen før jul. Siden årsskiftet har over 70.000 mennesker flyktet fra Kongo til Uganda, ifølge FN.

Konkurrerende militser fra ulike stammer skal stå bak massedrap. Flyktninger forteller om angrep med macheter. Minst 70 landsbyer er rapportert å ha blitt brent ned.

En overlevende forteller til britiske ITV om scener som minner om folkemordet i Rwanda i 1994: Hvordan folk som inntil nylig hadde vært naboer, men av en annen etnisk gruppering, gikk til angrep med macheter og økser.

– De hadde ikke miskunn for noen. De gikk etter alle. De sterkeste kom seg unna. De fleste de tok var kvinner og barn som ikke kunne løpe fort nok, sier Ngaimoko Augustin til ITV.

Som i Rwanda, blir konflikten fremstilt å være mellom gruppen som livnærer seg av kvegdrift, og den som driver jordbruk. Men skillelinjene er uklare, grupperingene flere, og både FN, forskere og flyktningene selv oppgir mange årsaker til den dødelige konflikten.

En hovedteori går likevel igjen: økonomi. Mineraler, gull, tømmer, fiskerettigheter, ifølge forskeren og eksil-kongoleseren Marcel-Heritier Kapitene.

– Folk dør. Ikke fordi de er av en etnisitet eller en annen, men fordi de deler den samme mineralrike jorden, sier Kapitene til Irinnews.

Ved Albertsjøen fulgte fotograf Ingebjørg Kårstad en av de nyankomne flyktningene.

– Han hadde blitt atskilt fra familien i et angrep på landsbyen hans. Bestemor i familien ble drept. Han mistet alt, buskapen, huset og de tre motorsyklene han eide. Han fikk etter hvert vite at deler av familien hadde klart å flykte til Uganda, så han reiste etter, sier Kårstad.

Da mannen kom frem med bussen til flyktningmottaket, ble han møtt av tre av barna sine.