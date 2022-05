– Det er masse tanker og følelser i musikk

Folk i vest: Møt Tuva Aardal-Hodne (11) og Klara Todnem Svardal (11).

– Vi har kosedag med klassen i dag. Derfor har vi hørt på en konsert med et orkester som har et navn som er litt vanskelig å si. Det heter Bergen Filharmoniske Orkester. Klara og jeg tror at orkesteret spiller litt gammeldags musikk til vanlig, men i dag var det veldig spennende og gøy, fordi det handlet om at det er masse tanker og følelser i musikk. Noe musikk er trist, noe musikk er glad og noe er skummelt. Det fineste var da alle fiolinene spilte samtidig, og det skumleste da trommene smalt så hardt at vi hoppet i stolene.