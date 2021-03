Hvordan henge opp en hylle

Foto: Jan M. Lillebø

GOD HELG: En omfattende og potensiell kostbar affære i 24 punkter.

Har du en vegg som kunne kledd en hylle? Men du kvier deg for å sette i gang med et slikt omfattende prosjekt? Frykt ikke, jeg har vært i samme båt og feilet der det feiles kan. Jeg har derfor kokt ned jobben til en liste på 24 punkt. La oss ta det steg for steg.

1. Gå opp på loftet og finn hyllen og hylleknektene du kjøpte inn for to år siden. Vis dem triumferende til din partner, og forklar at kritikken mot innkjøpet var tuftet på dårlig faktagrunnlag.

2. Finn et egnet sted å henge opp hyllen. Siden det overraskende ofte er en gipsvegg, er det en fordel med en stender- og strømkabel-finner. Du vil helst skru inn i stenderen for å slippe å rote med plasthylser og gipsgreier. Men du vil helst ikke få ny sveis fordi du skrur inn i en strømkabel.

3. Hent en voksen til å vurdere plasseringen av hyllen. Vedkommende vil fortelle deg at hyllen ikke kan henge der, men heller et sted som ikke har stender bak.

4. Dette betyr at du må i boden for å finne plastplugger, boremaskin og bor.

5. «At ingen kan la tingene mine være i fred!». Forbann unger og nære slektninger som nok har rotet bort tingene dine. Typisk at det skjer akkurat når du trenger dem.

6. Bruk strømkabelfinneren for å forsikre deg om at du ikke tar sikringen når du borer i veggen.

7. Forbor i gipsveggen med liten bor, så borer du et passe hull til gipspluggen med større bor. Trykk inn gipspluggen. Bruk hammer når den ikke vil inn siste millimeteren.

8. Bruk en laservater for å sørge for at de to hylleknektene kommer i samme høyde. Du kan ta det på øyemål, men da vil du feile.

9. Kontroller aggresjonen når du oppdager at plugg nummer to ikke går mer enn halvveis inn i veggen. Det ligger selvsagt noe inni veggen som stopper pluggen.

10. Riv ut den første pluggen. Overraskende mye av gipsveggen vil følge med.

11. Si at du må en hastetur på butikken for å kjøpe øl. Lur deg også inn på nærmeste butikk som selger sparkel og maling. Kjøp inn for å dekke skaden.

12. Sparkle hullet mens du banner.

13. Lag nye hull litt lenger nede. Men ikke for langt ned, for da vil hylleplasseringen bli underkjent.

14. Skru hylleknektene til veggen med skruene du fant, men som du nå ikke husker hvor du la. Let gjennom hele rommet til du finner dem, med å tråkke på en av skruene.

15. Legg hyllen oppå hylleknektene. Oppdag at du ikke er Byggmester Bob og at hyllen derfor er en anelse skreiv. Skyld på «hus fra 1890» enda det er totalt meningsløst. Finn noen fliser du kan legge mellom hylle og hylleknekter.

16. Du oppdager nå at hyllen var en del mindre enn du hadde tenkt. Avfei tanken på at du skulle undersøkt det på forhånd med «hvem i alle dager kunne trodd noe sånt».

17. Lyv på deg en hastetur på apoteket for å kjøpe paracet. I virkeligheten kjøper du en ny hylle som faktisk er så stor som du trenger. Brenn den andre for å skjule beviset.

18. Skru opp hyllen.

19. Litt for kjapp der, det viser seg at hyllen kun har mønster på den ene siden. Mønsteret er nå vendt inn mot veggen. Skru ut skruene, snu hyllen og skru den fast igjen.

20. Oppdag at en hylle uten sidestøtte ikke er så praktisk til å oppbevare bøker som du først trodde.

21. Finn noe pynt å ha der i stedet.

22. Kall inn familien for å bivåne arbeidet ditt. «Hah, det var jo ingen sak!».

23. Feire med ølen du kjøpte i punkt 11.

24. Husk å pusse og male delen du sparklet. Ellers vil du motta vanskelige spørsmål om noen uker.