Tro, håp og Tommy Sulen

GOD HELG: Min mor hadde tro på at hun skulle overleve kreftsykdommen lenge etter at legene hadde gitt henne opp.

Tommy Sulen var Fyllingens største supporter og var på mange måter sterkt delaktig i klubbens suksess, selv om han ikke var på banen, skriver BT-journalist Christian Nome Lepsøe. Foto: Ørjan Deisz (arkiv)

Publisert Publisert Nå nettopp

Det gjorde henne ikke frisk. Men den siste tiden ble mye bedre enn den kunne vært.

Jeg kom til å tenke på dette da jeg fikk den triste meldingen om at Tommy Sulen var gått bort.

Tommy lærte meg hvor god hjelp det kan være å bevare troen og gjøre det beste ut av det i vanskelige stunder.

Jeg ble kjent med Tommy Sulen da Fyllingen hadde sin storhetstid i norsk fotball. Han var klubbens supersupporter og hadde verdens største ropert på hjul. Han var Bergens mest positive mann. Han kunne snu en fotballkamp fra tribunen.

Jeg var sportsjournalist og fulgte laget tett. I 4–5 år møttes Tommy og jeg ganske ofte, gjerne på Varden Amfi på Fyllingens kamper og treninger.

Tommy var evig optimist. Da bydelslaget Fyllingen først spilte cupfinale på Ullevål og deretter europacup i Madrid, skjønte jeg at optimisme er smittsomt og at tro kan flytte fjell. Tommy Sulen var på mange måter sterkt delaktig i Fyllingens suksess, selv om han selv ikke var på banen.

Så gikk tiden, og vi så hverandre sjeldnere.

Vi møttes av og til på tur i Fyllingsdalen, og da stoppet vi alltid for en prat.

Høsten 2012 fortalte jeg Tommy om min mor som hadde fått kreft for andre gang. Han hadde da selv vært åpen om sin egen uhelbredelige sykdom.

Da Tommy fikk diagnosen, hadde han valgt å behandle seg selv med naturmedisin, kosthold og trening før han fikk tradisjonell skolemedisin.

– Jeg så etter det positive, det som kunne løfte meg opp, og var mindre opptatt av symptomer og det som var vondt og vanskelig, fortalte han i et intervju med Bergensavisen.

Mor hadde valgt samme motto. Cellegift virket ikke mot hennes sykdom, men hun fant andre måter hun håpet kunne utsette døden. Ikke minst valgte hun å være positiv.

Hun la om kosten, og hadde flere mer eller mindre vellykkede forsøk hos alternative behandlere. Dette kombinerte hun med en nesten grenseløs tro på at det skulle gå bra. Optimismen hennes smittet over på omgivelsene.

De neste gangene jeg traff Tommy Sulen det året, var han nesten mer interessert i å høre om hvordan det gikk med min mor enn å fortelle om sin egen sykdom.

Les også Mors engler

Han hadde ikke møtt henne, men var genuint opptatt av hvordan det gikk. Han ba meg stadig hilse og minne mor på hvor viktig det var å bevare troen.

– Dere må ikke gi opp, slo han fast.

Verken den sterkeste tro eller naturmedisin kunne kurere mors sykdom. Hun døde åtte måneder etter at kreften ble oppdaget.

Da vi ryddet etter henne, fant vi store mengder kanel. Dette hadde hun spist i overbevisning om at det var bra for helsen.

Jeg innbiller meg at den sterke troen på at håpet ikke var ute ga mor en bedre avslutning på livet. Hun klaget sjelden, var mer opptatt av å oppmuntre oss andre og overbevise oss om at legene tok feil. Hun skulle trosse dem og leve videre.

Først helt på det siste, da mor lå på sykehjem og ventet på å dø, snudde stemningen. Da begynte vi å planlegge begravelsen.

Tommy Sulen levde i 14 år etter at han fikk sin diagnose, mye lengre enn legene først spådde da han ble syk.

Nå er også han gått bort.

Han møtte aldri min mor, men nå er de på samme sted.

Og kjenner jeg de to rett, har de allerede funnet hverandre og hatt en god prat om tro, håp og positiv tilnærming til det meste.

Selv døden.