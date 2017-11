Restaurantbyen Bergen er i endring. Kong Oscars gate er i ferd med å bli byens bargate, mens området rundt kinoen er blitt et sted for helgekosen. Med Media City kommer også et marked for overtidsmat i øvre del av Nygårdsgaten. Her åpner snart Huggorm i regi av Lysverket. Og for bare noen uker siden åpnet Matcha Thai og Sushi, med asiatisk hverdagsmat.

Ansiktene kjenner du muligens igjen fra Ichiban. Smilet fra servitøren varmer i det jeg kommer inn fra et hutrende høstvær. Han alene utgjør restaurantens «front house team» – han serverer og tar bestillinger ved bordene. De to kollegene hans tilbereder maten. Bak bardisken står «far» klar med sushikniven. Og på kjøkkenet står «mor» foran grytene. De symboliserer hver sin retning på menyen. Hos Matcha får du både asiatiske hovedretter, som gryter med ris og nudler, og sushi i mange varianter.