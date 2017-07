Ferien er en farlig tid. Da får norske ledere overskudd og tid til det gøyeste de vet, å planlegge omorganiseringer.

Omorganiseringer er blitt den nye folkesporten. Hver dag vandrer det horder av norske arbeidstakere rundt i ganger og trapper på utkikk etter sin nye plass. Om du trodde du var ferdig med stolleken på barneskolen, tok du kraftig feil. For etter ferien får du kanskje denne eposten.

Til: Lakeiene Fra: Sjefen Emne: Effektiviserende proaktiv omorganisering som gjør at vi kan jobbe smartere

Kjære alle sammen, ferien er over og vi har alle fått ladet batteriene. Jeg har brukt ferien til å tenke på hvordan vi er organisert. Om vi har den rette strukturen for å møte det digitale/grønne skiftet. Konklusjonen min er at det er rom for optimalisering. Vi har ikke den nødvendige mobiliteten i organisasjonen til å drive de innovative prosessene som kreves i dagens krevende konkurranse.

Det er rom for forbedringer i alle ledd. Det er skuffende å registrere at vi ikke fikk ønsket effekt av forrige omorganiseringen. Produktiviteten har faktisk gått ned. Derfor er det viktig at vi nå tar grep for å ikke bli hengende etter.

Vi skal selvsagt ikke kaste oss ut i dette uten en grundig prosess. Og her skal alle bidra. Det skal settes ned arbeidsgrupper som kan kjøre kreative workshops og brainstorming om veien videre. Vi må ha en kontrollgruppe som kan utfordre ideene. En styringsgruppe vil velge ut ideene som går videre til foredling i prosjektgrupper med konkrete arbeidsoppgaver. Vi må stadig spørre oss selv «Hvem er vi?», «Hva vil vi?» og «Hvorfor sto jeg opp og gikk på jobb i dag?»

Det er viktig at dere kommer til meg med alle spørsmål, men ikke kast bort tiden min med problemer. Jeg tror ikke på problemer, de er bare utfordringer som venter på å finne sin løsning. For det finnes ikke noe som er umulig, det umulige tar bare lengre tid.»

Det finnes de som vil tulle med dette. At vi nå omorganiserer omorganiseringen som kom som følge av omorganiseringen etter at vi hadde omorganisert oss. Jeg er tilhenger av stor takhøyde, men det er viktig at vi alle spør oss om det vi gjør er til det beste for bedriften. Så istedenfor å vitse om sjefen (noe som selvsagt er helt greit), bør du kanskje heller tenke på hva din rolle i den nye organisasjonen skal være.

Dette blir en krevende prosess og jeg har derfor tenkt ut et par tiltak for å redusere belastningen på organisasjonen.

Motivasjonsmandag. Vi må starte ukene fulle av pepp og ståpåvilje. Så etter fellesmøtet, avdelingsmøtet og stand up skal vi nå kjøre felles motivasjonskurs hver mandag.

Tre nye lederstillinger. Dette er krevende arbeid for ledergruppen. Selv om vi har ansettelsesstopp, føler jeg at vi trenger å styrke denne gruppen. En som får ansvar for å drive prosessene i den nye organisasjonen, en for å lede motivasjonsarbeidet og en som skal se på hvordan vi kan bruke digitale verktøy for å jobbe smartere.

Jeg håper at endringene vil bli godt mottatt og at vi alle vil dra mot et felles mål. For til slutt handler det om at vi skal legge til rette for at du kan være den beste deg.

Mvh Sjefen