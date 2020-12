– Korona har ikke skremt meg. Jeg var offiser og jobbet med topphemmelig arbeid i England under krigen. Der ble vi herdet.

Folk i Vest: Møt Rene Akeroyd (95).

Odd E. Nerbø (tekst og foto)

Publisert Publisert For mindre enn 10 minutter siden

– Korona har ikke skremt meg. Jeg var offiser og jobbet med topphemmelig arbeid i England under krigen, og der ble vi herdet. Verdenskrigen var så grusom at jeg var fast bestemt på å aldri få barn. Men da jeg var 28 år, møtte jeg en bergenser i Leeds. Det bare sa klikk, og jeg ble gravid med en gang. Det var deilig, Roald var min første kjæreste, og han hadde en fantastisk humoristisk sans. Seks barn fikk vi sammen. Roald elsket å ta seg av barna da de var små, så jeg fikk god tid til å studere og lese. For ti år siden døde han. Det var trist. De første årene var vanskelige. Største gleden min nå er at barnebarna besøker meg ofte. Da synger vi sammen. Under krigen sang vi alltid for å holde motet oppe, og sangen har alltid vært viktig for meg.