Se bildene fra det utrolige året

Torgallmenningen er tom, hilsenen til bestemor går gjennom vinduet og en domprost er på vei for å tale til bilene.

Om noen for ett år siden sa

at i 2020 blir alle skoler stengt,

at alle har munnbind på bybanen,

at hjemmekontor er blitt den nye normalen,

at det ikke kommer utenlandske turister eller cruiseskip i fjordene,

at Festplassen og Torgallmenning er tom på 17. mai,

ville du neppe trodd det.

Det er selveste 17. mai, klokken er 10.45 og Torgallmenningen er kledd til fest.