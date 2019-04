BT Magasinet

Aron (4 mnd) og Maren Marie Hunderi (26)

– For meg handler livet om kjærlighet og de unike øyeblikkene. Og det første møtet med Aron sin pappa, Dasun, var unikt. Jeg var backpacker på Sri Lanka, og der møttes vi. Fra første øyeblikk følte jeg meg så trygg sammen med ham. Samtalen mellom oss gikk så lett, og fra første stund følte jeg at vi hadde kjent hverandre lenge. Nå bor Aron og jeg her hjemme i Bergen, og Dasun kommer av og til på besøk. Kanskje blir det slik. Han har arbeid og stort ansvar i sitt land, og jeg kan ikke tenke meg å bo andre steder enn i Bergen. Jeg savner han, men det er god trøst i å se mye av pappaen i Aron.