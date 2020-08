Ha det så fint på golfbanen, kjære

God helg: La køllene svinge, la ballene fly.

Foto: Joronn Sagen Engen

På sensommeren i fjor møtte jeg en mann jeg ikke trodde jeg lette etter. Vi hadde nemlig enkelte ulikheter:

Jeg har alltid vært interessert i politikk, og stort sett sympatisert til venstre for sentrum.

Han har i årevis vært aktiv i Høyre.

Jeg er fra Olsvik, og har alltid fnyst sånn passe fordomsfullt av «fanagutter».

Han er fra Paradis.

Etter jeg begynte på NHH har jeg jevnlig klaget over kulturbarrieren mellom meg og de andre studentene.

Han går i kullet under meg.

Og av alt som er gale på NHH, må det kiltkledde mannskoret Svæveru’ være det aller verste, har jeg sagt.

Han er korets dirigent.

Livet har som kjent en tendens til å sette oss på plass, og det gikk som det måtte gå. Jeg var forsvarsløst forelsket innen 15 minutter.

Ah, så fin han er. Et hav av sjarm og varme, raushet og raske replikker – hvem bryr seg vel om litt kulturforskjeller da?

Så begynte han å spille golf.

Som så mange andre som aldri har satt sine ben på en golfbane, ser jeg for meg at den utelukkende består av menn kledd i pastellfargede pique-skjorter og dyre klokker, som rusler bedagelig rundt og svinger på køllene sine mens de snakker om hva de tjener. Samtlige er 60 pluss.

Vel, ingen røyk uten ild. Man skal ikke fornekte seg selv, og det gjør sannelig ikke golfsporten heller.

Det er ved mange golfklubber påbudt å ha skjorte med krage på – gjerne pique.

Norges Golfforbund sponses av det eksklusive klokkemerket Rolex, og en av de viktigste rankingsystemene i golfsporten kalles «Pengelisten».

Omtrent 76 prosent av spillerne er menn, og snittalderen er 50 år.

At sporten er særlig populær blant menn har sikkert sine historiske grunner, men at den baserer seg på køller og baller kan jo ha tilført en viss appell.

Jeg stilte en gang et spørsmål av høflig interesse, og ble forklart at «hvor god sving det er i køllen avhenger av stivheten på skaftet».

Fellesfnising er folkesport det også.

Jeg må jo tross alt innrømme at sporten har sine formildende trekk.

Brukte golfsett kan kjøpes billig, og funker like fint som nye. Å rusle en tur har ingen vondt av, og ikke alle golfklubber tar en formue for en runde.

Man kan umulig klandre aldrende mennesker for å tiltrekkes en sport som går ut på å redusere sitt handikap.

Det har heller ikke gått meg hus forbi at tidenes beste norske spiller er kvinne.

Jeg tror ærlig talt at hovedgrunnen til at jeg himler med øynene og nekter å bli med når kjæresten ivrer ut døren med køllene over skulderen, er at det er den eneste fordommen jeg har igjen i forholdet.

For en som meg, som baserer identiteten sin på trass og sterk skepsis, er det selvsagt utfordrende.

Jeg tar derfor ikke sjansen på å plutselig stå i pique og se skogen for bare golfballer.

Så god helg, og kos deg på banen.

Jeg blir ikke med.

Publisert Publisert For mindre enn 50 minutter siden