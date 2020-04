– Tidleg på 1900-talet budde det 18 menneske i huset. No er det berre mannen min og eg.

Folk i Vest: Møt Hilde Danielsen (48).

Odd E. Nerbø (tekst og foto)

Publisert Publisert Nå nettopp

– Det er ei stor glede og ein ekstra dimensjon i livet å bu i ei vakker gate. Kvar dag når eg er på heimveg og går inn i Ytre Markeveien, blir eg oppstemt. Huset vårt var det dei kalla eit kapteinshus i gamle dagar. Tidleg på 1900-talet budde det 18 menneske i huset. No er det berre mannen min og eg som bur her. Og katten, sjølvsagt. Ho heiter Katja og blei fødd i Hardanger, men mor hennar var frå Nordnes. Difor bestemte me at ho skulle få koma hit og leva livet sitt på dei same brusteinane som mora gjekk på som ungkatt.