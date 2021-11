«Det kan være kleint å treffe kjentfolk med en blomsterbukett i hånden»

GOD HELG: Visste du at ferskenfargede roser betyr unnskyld?

En lørdag ettermiddag for noen uker siden var jeg innom matvarebutikken i nabolaget. Det var like før ølsalget stengte, og butikken summet av unge mennesker pyntet for fest. Til og med kjøttdisken luktet lørdag: Grillet kylling.

Strengt tatt var jeg ikke i butikken for å handle, jeg hadde nemlig alt jeg trengte og var der bare for å kjenne på helgefølelsen blant ungdommen de siste minuttene før klokken 18.00.