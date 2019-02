BT Magasinet

Siws fastlege svarer: – Hadde jeg visst, hadde jeg slått alarm

Fastlege Vanja Alves erkjenner at hun ikke gjorde nok for Siw. Hun mener samtidig at psykiatrisk fraskriver seg ansvar. Og hun spør: Hvordan kunne kommunen evaluere Siws dødsfall uten å kontakte hennes fastlege?