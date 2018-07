Det høres kanskje ikke slik ut, men Nova er en uformell restaurant. Servitørene jogger rundt i hvite sneakers og menyen er ren à la carte. Slik legger Nova seg som en dråpe i restaurantbølgen som skyller opp over Skandinavia nå, med løsere slips, færre lange menyer og kokker som blander nordisk tradisjonsmat med internasjonale smaker.

Og det ingen lek å kjøre kun à la carte. For kjøkkenet betyr det mindre forutsigbarhet og vanskeligere råvareplanlegging. For deg gir det større valgfrihet og mer kontroll over måltidet.