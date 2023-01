Jenten i speilet

Anne-Pia Lystrup løfter opp mobilen.

Hun retter den mot speilet og tar et bilde av seg selv, slik hun har gjort så mange ganger før.

«Kroppssjekk», kaller hun det. Kamerarullen er full av liknende bilder som skal bekrefte at hun ikke har lagt på seg. Men når hun ser på bildene, føler hun samtidig at de kun forteller henne én ting. At hun ikke er bra nok.

Kinnene er innhult, huden nesten grå. Den store hettegenseren og joggebuksen klarer ikke å skjule den altfor tynne kroppen.

Hun er sliten og trøtt, orker nesten ingenting.

Det er 2013, og tredje gang hun er langtidsinnlagt på Haukeland.

Jenten i speilet har ikke lenger ambisjon om å bli frisk. Hun har mistet troen på at det er mulig.