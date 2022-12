Nonnene i Bergen holdt på å forsvinne. Så kom hjelpen.

Nonnene bestemmer ikke selv hvor de skal bo eller hvor lenge de bor et sted. De må dra dit det er behov for folk.

– Det er et løfte vi gir, om lydighet. Vi kom hit til Bergen for å støtte og hjelpe de gamle og syke søstrene som var her, forteller søster Madeleine (49).

Det er nå kun fem nonner igjen som bor bak hver sin brune tredør på Marias Minde. Klosteret i Ytre Sandviken er på over 1700 kvadratmeter.