Frilanseren Katinka Hustad vant årets bilde-konkurransen for sitt bilde fra Greenlandia, Russland.

I 2012 begynte et nytt forsted i St. Petersburg å vokse opp fra sølete jorder. Byggherrer og politikere lovet epletrær og grønne parker. Greenlandia skulle den russiske drømmen hete, et sted for den voksende russiske middelklassen. Da Vlad Belomoin (18) og Alina Snigiryova (18) først fikk øye Greenlandia fra motorveien, ble de overveldet.