Del 1: Kvinnen de ikke klarte å glemme

Dette er historien du aldri skulle fått lese. Minner var fortrengt. Journaler var lukket. Hus var revet. Likevel sto noen under en bru og sang om henne, så uhyggelig at de var redde for å sove. Hun ble visket om i kantinen. Og så en dag ble hun nevnt ved en tilfeldighet. Det var slik vi først hørte om Siw.