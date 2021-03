– Det var som om det gikk elektrisitet gjennom meg. Heldigvis var det en ledig stol ved siden av ham.

Folk i Vest: Møt Eira Schibsted (17) og Mako Mukendi (20)

Odd E. Nerbø (tekst og foto)

– Da jeg så øynene til Mako første gang, gnistret de. Det var som om det gikk elektrisitet gjennom meg. Heldigvis var det en ledig stol ved siden av ham. Møtet skjedde hos felles venner på Hvaler for seks måneder siden. Vi ble sittende og snakke i timevis. Da besøket var over og han skulle reise hjem til Bergen og jeg til Fredrikstad, var vi forelsket. Heldigvis gikk det ikke lenge før Mako kom på besøk til mamma og meg. Han besøkte oss flere ganger, og mamma er også blitt glad i ham. Hun stoler på ham, og derfor får jeg hjelp med penger til å reise på besøk til Bergen en helg hver måned. Jeg har bestemt meg for å søke på folkehøyskolen i Fana når jeg har fullført videregående.