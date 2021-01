– Jeg trener hver dag for å bli sterkere. Når jeg kjører til skolen, vil hele klassen prøve bilen.

Folk i Vest: Møt Viktor Jensen (10).

Odd E. Nerbø (tekst og foto)

– Med denne bilen kommer jeg meg frem overalt i Bergen sentrum. Jeg har kjørt mange ganger fra Nordnes til vennen min Linus i Sandviken. Det er ikke så lett for meg å gå. Jeg har cerebral parese, en sykdom som gjør at det er vanskelig å få kontroll på musklene. Jeg trener hver dag for å bli sterkere. Når jeg kjører til skolen, vil hele klassen prøve bilen. Vennene mine synes at det er gøy å kjøre. Det er fint å gå på Nordnes skole. Av og til trenger jeg litt hjelp, og da sier de andre alltid ja.