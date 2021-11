Terrier på tanken

Det er mange måtar å lufte hunden på. Terrieren Bella sit på tanken på ein Harley Davidson-motorsykkel over Askøybrua.

Øssur Ægir Oddson (52) luftar hunden Bella med motorsykkel. Dei køyrer over Askøybrua med matchande briller og hjelm, og hardrock på musikkanlegget. Bilane susar forbi i den låge haustsola, og Bella, som er av typen russian toy terrier, er i ferd med å duppe av.

Bella er litt over eit år gammal og bur i Strusshamn på Askøy, saman med matfar. Dei to har køyrt litt over 20.000 kilometer i Noreg og Danmark.