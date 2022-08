– Etter ei tid forstod eg at fotballen er viktig for meg

Folk i vest: Møt Kari Mikkelsen (69) og Mariann Petersen (55).

– Første gongen eg var på Brann Stadion var i 1974. Då var det mannen min Steinar som drog meg med. Etter kvart likte eg meir og meir å vera med han på kampane. Etter åtte år saman døydde han brått og uventa, berre 36 år gammal. Då måtte eg ha ein liten pause frå Brann.

– Men etter ei tid forstod eg at fotballen er viktig for meg. Sidan har eg vore fast på Brann Stadion, og dei siste ti åra har eg kjøpt to partoutkort kvart år. Ekstrakortet brukar eg til å ta med nokon i familien eller ein ven. I bilen frå Ytre Arna spelar me alltid Ove Thue sine songar for å koma i rett stemning, men det finaste er når alle syng «Nystemten». Berre det er verdt alle pengane.