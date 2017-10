Det klirrer i glass og summer rundt uteserveringen når vi nærmer oss hjørnelokalet mellom Zetliz’ gate og Welhavens gate. Nobel Bopel ligger i hjertet av Møhlenpris, og er en bydelskafé med retromøbler og nærmat.

Veggene er turkise, og reolene i teak de samme som hjemme hos bestemor. Hun ville nok også dratt kjensel på de signalrøde stolene og de gråhvite uttrekksbordene. Nobel Bopel åpnet i 2009, da jeg studerte på Universitetet på høyden. Den gang var det et populært sted for studenter, med rimelig mat og et samfunnsengasjert klientell. Her var det alltid fullt. I 2015 utvidet de lokalene, og fikk endelig nok plass til å møte etterspørselen.