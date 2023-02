Hva tjener du?

Vi har spurt femten personer på gaten i Bergen.

Eller, det stemmer ikke helt. Vi har spurt mange flere. Dette er de som svarte ja til å stille opp for å snakke om inntekt og økonomi.

Vi var i Åsane, på Lagunen, i Fyllingsdalen og i sentrum. Noen syntes spørsmålet var frekt, andre syntes det var ubehagelig og enkelte ville ikke svare i det hele tatt.

Vår egen, uformelle opptelling viste at yngre hadde lettere for å svare på spørsmålene, mens ingen kvinner over 60 år ville stille.

– Det er ikke til å legge skjul på at lønn er noe mange ikke snakker høyt om. Slik har det vært i generasjoner, men det kan tenkes at vi nå opplever et generasjonsskifte, sier forbrukerøkonom Thea Olsen i Danske Bank.

Hun tror dette blant annet henger sammen med janteloven, at lønn for mange er statusrelatert og noe mange opplever som svært privat.

– Men de yngste er oppdratt i en åpnere kultur. Det kan være det er lettere å dele nå, sier hun.

Her er inntekten oppgitt i netto månedslønn, det vil si cirka hvor mye man får utbetalt i måneden etter skatten er trukket fra.