Folk i Vest: Møt Martin Ramberg (36).

Odd E. Nerbø (tekst og foto)

Publisert Publisert Nå nettopp

– Det er spennende tider for meg nå. Jeg har fått ny jobb som driftsleder for de nye trolleybussene til Kelios. Dette er en stor opptur i karrieren min. Jeg har jobbet med tunge kjøretøy i 17 år, men nå er det slutt med reparasjon av dieselpumper og mekanikk. De nye bussene er egentlig 18 meter lange, rullende datamaskiner. 1. desember kjører vi ut ni busser som skal virke prikkfritt på linje 2. Å feile er ikke et alternativ. Jeg gleder meg stort.