Ei levande hand

Illustrasjon: Tord Torpe

Gunnhild Øyehaug

Publisert Publisert For mindre enn 40 minutter siden

Oia er på veg gjennom magnoliaskogen på Torgalmenningen. Ja, ho heiter faktisk Oia, det er nemleg slik, tretti år fram i tid, at folk heiter veldig korte namn. All språkutvikling går mot økonomisering, slik også med namn. Dersom ho hadde vore fødd for berre førti år sidan, hadde ho nok heitt Orelia eller Ofelia eller Olina, men dette blei forkorta til Oia. Oia har dårleg tid, skal ho klare å nå Ka (truleg kort for Karsten) når han svingar inn frå venstre for å gå inn på skyfabrikken der dei begge arbeider.

Illustrasjon: Tord Torpe

Bakgrunnsmusikken idet vi rører oss gjennom den tette magnoliaskogen på Torgalmenningen rett bak Oia som småspring nedover mot Vågen, er nett slik vi ville ha tenkt at all bakgrunnsmusikk ville vere i ein slik magnoliaskog si framtidige blømingstid: like mystisk som magnoliatreet sjølv, der det bladlaust byr på beint ut sagt hysterisk vakre blomar. Det som er veldig heldig for oss, er at denne bakgrunnsmusikken faktisk er i landskapet, det er ikkje noko vi treng å står her inne i bokstavane og hjelpelaust prøve å legge oppå, slik vi kunne ha gjort dersom dette var ein film, men dette er ei novelle og noveller er, reint fysisk, like stille som magnoliaskogar. Men her, når ein rører seg inn i skogen som før i tida var ein betongkledd, open plass, men som no er eit mjukt grasteppe med gamle magnoliatre som står så tett at dei lagar ein rosa skog, siv musikken ut av små høgtalarar plassert på lure stader så ein ikkje kan sjå dei, slik at det verkar som om det er magnoliane sjølve som nynnar, omtrent slik det før var å kome inn i parkeringshuset med utgang mot Torgalmenningen, der ein av og til kunne bli rørt til tårer av den litt sfæriske englesongen som strøymde ut av betongveggane idet ein gjekk mot den støvete bilen sin.

Hvis du vil høyre Gunnhild Øyehaug lese teksten, fins opplesing her.

Det er forferdeleg, brukar Ka å seie når dei går gjennom skogen, kvifor skal det på død og liv vere heismusikk i skogen? Skog lagar sine eigne lydar! Ka er skeptisk til det kunstige ved skogen, han likar skogen, men han likar ikkje heismusikken. At Ka ikkje likar det kunstige ved musikken i skogen, er eit paradoks, synest Oia. For kven er Ka, er han ein menneskeleg robot, ein slik dei såg for seg i 1982 at skulle finnast i 2019 og som danna utgangspunktet for science-fiction filmen Blade Runner? Nei, men Ka er son av det berømte forskarparet som var dei første som lukkast i å komprimere skyer til tablettar som kunne seljast. Ka er sjølv sky-ingeniør, og han har studert litteratur i smug saman med Oia når han har hatt fri, men han er skyfabrikkens fremste skyingeniør, han utviklar stadig betre og meir presise skyer, som regnar akkurat så mykje dei skal regne, held seg over dei skogane dei skal vatne, og som så oppløyser seg. Men eg vil forbi skyer, Oia, seier Ka ofte, så ofte at Oia kan bli litt bekymra for han, for kva meiner han eigentleg med dette? Då Oia på pensum var komen fram til den engelske poeten Keats sitt dikt frå 1819, «This Living Hand», der Keats får det til å virke som ei varm, levande hand strekker seg gjennom papiret og ut mot den som les, sa Ka at det var nettopp dette han ville, han ville skape ei slik hand som trengde seg gjennom århundra og gjennom dei fysiske lovene, og dette måtte Oia le av, du får trass alt skyer til å bli tablettar, sa Oia. Men det er ikkje det same, sa Ka. Eg vil forbi skyer. Men du må hugse, sa Oia, Mike Teavee og Augustus Gloop i Charlie og sjokoladefabrikken. Kva var det med dei, spurte Ka. Mike drøymde om å bli frakta med fjernsynsbølger og blei krympa inn i ein TV, Augustus var så grådig på sjokolade at han fall i sjokoladeelva og blei til ein sjokolade, sa Oia. Ka lo. Eg skal ikkje bli ei sky, sa Ka. Men ein gong ho kom opp i skyrommet øvst oppe i fabrikken såg ho han stå og sjå på ei sky som var forma som ei hand. Ikkje sei det til nokon, sa han då han oppdaga henne.

Illustrasjon: Tord Torpe

Tilbake til skildringa av Bergen i 2050, som trass alt er den oppgåva vi har fått, om vi skal vere heilt ærlege. Det vi kan sjå, er at magnoliatrea veks kring den blå steinen og strekker seg mellom bygningane heile vegen ned til Vågen. Der tek almeskogen over, og veks i eit grønt belte langs heile Strandgaten og utover Bryggen. Kven er vi? Vi oppstod då vi fekk i oppdrag å skildre Bergen i 2050, som frå dette punktet som er den såkalla notida er i framtida, og meir er det eigentleg ikkje å seie, det er dessutan vanskeleg å sjå heilt tydeleg kvar vi er, for her er svært mykje skodde. Det einaste vi ser er faktisk PCen vi skriv på og ein kaffikopp og ein mikrobølgeomn som vi brukar å varme opp kaffien i, når vi har gløymt å drikke han. Vi minner oss sjølve om ein naturfilm vi såg ein gong, der dei hadde laga spiondyr, robotar med kamera, som ein spionkolibri, til dømes, som dei førte inn i nokre djupe skogar der det hang millionar av sommarfuglar i søvn frå greinene, eller vi minner oss om spionbjørnen vi såg på same program, ein robot kledd i litt stivt bjørneungekostyme, og plassert ut i ei lakseelv full av hoppande laksar og ein flokk bjørnar som kom for å fange dei. Det gjer oss, når vi først har ordet som oss sjølve, glade å kunne rapportere om at det ser ut til at vi, altså menneska, også bergensarane, har klart det, trass i at det lenge såg mørkt ut, og det verka som om samfunnet i 2050 kom til å vere eit dystopisk landskap med sokne millionbyar langs kystane, nye, enorme ørkenområde, migrasjon og folketetteleik, luftforureining og på vestlandet; vått, rasfarleg og deprimerande. Det vi derimot ser her inne frå notidsskodda vår, er store skogar over heile kloden, og det gjer oss lukkelege å fortelje at folka på kloden tok til fornufta samtidig. I tillegg ser vi på Lidohjørnet haldeplassen for hyperloopen, der folk kan stige på og ved hjelp av lufttrykk bli skotne i rekordfart ut til Åsane. Vi legg også merke til at i almeskogen er det ein annan bakgrunnsmusikk enn i magnoliaskogen på Torgalmenningen, mykje djupare og liksom grønare. Det er som om ein ikkje har stolt på at skogen etter kvart vil kome til å produsere desse lydane sjølve; sus av bladkroner, ein og annan hakkespett, så slik type sus og spetthakking er det som dukkar opp, innimellom også eit fjernt ul av ei ugle. Kvar gong Oia, som vi no nesten hadde gløymt om at vi var i ferd med å fortelje om, så mykje fortapte vi oss i skildringa av Bergen i 2050, høyrer det uglefløytet må ho le, det var visst slik at det sat ei ugle i eit tre utanfor kvinneklinikken den natta ho blei fødd og tuta høgt og irritert, hadde far hennar sagt, og mor hennar hadde alltid sagt, kvifor «irritert», ho var jo openbert «trist», eller kan hende berre «svolta» eller «desperat etter kontakt med andre ugler», noko føregjekk i alle fall med den ugla, hadde far hennar sagt, og som barn syntest Oia det var litt trist at det alltid var denne tutande ugla som kom i fokus kvar gong historia om den dagen Oia blei fødd skulle forteljast, og at det enda i ein diskusjon om kva sinnsstemning den ugla eigentleg var i, men di eldre ho blei, tenkte ho at dette var den beste starten på livet ho kunne ha fått, at mor hennar brølte samtidig som ei ugle tuta, at livsbrølet blei brølt samtidig som ei ugle sa frå om at ho anten var irritert, svolta eller desperat etter kontakt med andre ugler. Oia syntest i ungdommen at det var fint og verdig for henne sjølv som menneske at det sat eit klokt dyr og tuta utanfor vindauget, ho tolka dette som eit teikn frå naturen på at ho sjølv kom til å bli klok, at det kloke ville ta seg av henne. At det kloke sat utanfor vindauget og tuta og tuta for her kom eit menneske som det skulle passe på og lære opp i faget klokskap. Det gjer også oss her inne i notidsskodda litt rørte å tenke på dette at det også i framtida blir fødde det eine individet etter det andre. Seinare fann Oia ut at årsaka til at ein har fått denne oppfattinga av at ugler er så veldig kloke, truleg er at dei i motsetnad til andre fuglar har auga plassert på framsida av ansiktet, og ikkje på sidene av hovudet, og såleis er den fuglen som av alle fuglar liknar mest på mennesket sjølv. Det var rett og slett ein utvendig, utsjånadsbasert myte. Ugler var ikkje klokare enn spurvar. Likevel hadde Oia ei lita samling med porselensugler i ei settekasse som ho tok med seg då ho flytta på hybel for å studere litteratur og språk ved universitetet. Finst det framleis, sa far hennar. Han trudde at humanistisk fakultet var nedlagt for lengst, det hadde jo pågått ei barbering av tilboda på humanistisk fakultet i fleire år mens Oia var for lita til å tenke på utdanningsval, og far hennar meinte ho burde bli gartnar, ettersom skogrøkting no var eitt av dei mest arbeidssikre yrka, ho kunne flytte kvar ho ville i verda, med den enorme skogplantinga som blei starta over heile kloden i 2022, fem år før Oia glei stille ut i verda til lyden av ei brølande mor og ei tutande ugle, skogrøktarar ville det vere behov for over alt. Men Universitetet i Bergen, som ein gong var berømt for litteraturstudia sine, hadde klart å skrape saman eitt, lite institutt med to tilsette og tretti studentar. Og veit du kva, sa Oia, det er ei ugle i logoen til Universitetet i Bergen. Hm, sa far hennar, som ho etter kvart hadde funne ut at ikkje likte ugler, han likte haukar og ørner, og falkar, det hadde nok passa betre for hans del om det sat ei ørn i toppen av treet den dagen ho blei fødd, og mor hennar hadde sagt at det nok var hans eigen irritasjon over at det var akkurat ei ugle i det treet han hadde projisert over på fuglen sjølv. Den ugla var ikkje irritert, sa mor hennar, den ugla var svolta. Eller, sa ho, mens ho vifta med handa, så var ho desperat etter kommunikasjon med andre ugler. Kan det også vere at ho sat og tenkte, sa Oia, og så fortapte ho seg i sine eigne tankar og laga masse lyd ho ikkje var klar over at ho laga? Det veit eg ikkje, sa mor hennar. For også i framtida har folk diskusjonar om fuglar, og mange teoriar om ting dei ikkje veit så veldig mykje om, og som dei likevel klarer å ha småkranglete diskusjonar om, heile livet. Men ingenting av dette tenker Oia på her ho småspring gjennom den vakre magnoliaskogen på Torgalmenningen. No bøyer ho seg ned for å kjenne med to fingrar på grasbotnen, og ho mumlar noko som vi ikkje høyrer kva er, men som vi mistenker er informasjon om kor fuktig det er i bakken, og så høyrer vi eit lite pling, som vi berre tippar at er mobilen som er i lomma hennar, og som vi berre kan gå utifrå at no altså sender Oia si registrering av fuktigheitsnivået til ein sentral. Som vel då vil behandle opplysningane. Det må vere ein slags framtidsvits, men plinget frå mobilen til Oia liknar på plinget frå mikrobølgeomnar når dei har gjort varminga si ferdig.

Illustrasjon: Tord Torpe

Oia er altså på veg til skyfabrikken som bøyer seg over Vågen i eit glaskledd, boga fabrikkbygg, med fleire ulike skogsplatå som veks på utsida, som tallerkar. Oppgåva hennar er å sitte ved samlebandet og sjå til at komprimeringa av skytablettar har gått greitt for seg. No nærmar ho seg fabrikken, og over heile førsteetasjen renn slagordet «Regn: Vestlandets spisskompetanse», og ulike skyer dannar seg og løyser seg opp mens det står «Vi har hovudet i skyene». Det er for opplagt, brukar Oia å seie til Ka, vi har hovudet i skyene? Det var visst eg som sa det, sa Ka, då eg var fem år. Og sjefane elska det. Å, sa Oia. Ho håpar at ho møter på Ka i døra. Det gjer ho av og til, viss ho er rask nok. Han er svært punktleg. Han kjem alltid gåande i raskt tempo frå venstre, det ser alltid ut til at han tenker på noko. Dette møtet er eit ledd i ei litt mislukka kjærleikshistorie, for det er slik, mine damer og herrar, at også i framtida finst det folk som er forelska i folk som ikkje ser ein sjølv på den måten ein skulle ønske at dei såg ein. Oia brukar naturlegvis å sjå opp på Ka, og håpe at han ser ansiktet hennar, slik verkeleg ser det, slik verkeleg forbløffande oppdagar; dette er Oia. Det er difor Oia har farga håret grønt, det har vi gløymt å nemne, ho har grønt hår og sølvsko, og dette kunne ein kanskje ta som teikn på at ho er eit ekte framtidsmenneske, men så er det altså berre noko ho gjorde for å få merksemd. Men kva hende, den første morgonen med grønt hår då ho møtte Ka i døra og han såg henne? Han såg ikkje lenger i ansiktet hennar, men liksom på toppen av hovudet hennar. Hm, sa han. Grønt! Og så sa han rett og slett ikkje meir. No nærmar ho seg døra. Men ingen Ka frå venstre, og det gjer oss naturlegvis allereie her mistenksame; kva kan ha hendt med Ka? Vi som fortel veit at dersom ein har nemnt noko tidleg i ei novelle, må det nemleg dukke opp igjen litt seinare, og no sit vi og er nervøse på grunn av dette med Mike Teavee og Augustus Gloop. Oia er berre skuffa, og går inn i garderoben. Ho låser inn tinga sine, går inn i desinfiseringsdusjen. Ho veit at han har eksperimentert med korleis han i det minste kan frakte fuglar inne i skyene, men han har ikkje funne noko løysing, så vidt ho veit, han har heller ikkje funne ut korleis han kan lage ei sky lita nok slik at han kan kontrollere henne sjølv over eit lite område og sjå korleis det ville ha gått med endene som blei komprimert inn i tabletten og så forhåpentlegvis maksimert igjen når tabletten blei skoten ut i lufta med den utløysande vasstrålen, dette konseptet som har sett Bergen på verdskartet, og redda hundre tusen av nyplanta skogsområde verda over. Det ville også vere prinsipielt dumt, har Ka sagt, om han mista kontrollen over skya med anda, så ho flaug til eit anna kontinent. Det kunne gi storpolitiske konsekvensar. Nokon ville forstå at ein kunne sende andre ting i skyene også. Som kva då, sa Oia. Som våpen, sa Ka. Så det er best å late desse greiene her gå usnakka om, sa Ka, og for første gong følte ho at han verkeleg såg auga hennar. Oia nikka. No går ho ut av dusjen, hentar frakken, hårnettet, og hanskane, og deretter går ho ut i produksjonssalen. Det er svært vakkert der inne, i alle fall dersom ein likar store hallar med vindauge ut mot fjorden og lange, lyseblå samleband med uendelege brett med små kvite tablettar. Dei andre er på plass, og sit på krakkane sine ved samlebandet. Tablettane i tablettbretta renn forbi på samlebanda. At dette faktisk er skyer er eigentleg umogeleg å forstå, men det går heller ikkje an å forstå trådlaus kommunikasjon, tenker Oia, eigentleg, eller hjerneimpulsar, heilt til botns, no må ho passe seg, no er tankane i ferd med å byrje å drive av garde, og det er farleg når ein sit ved eit samleband og må passe på at ingen av skytablettane er deformerte eller ligg skeivt på tablettbrettet eller at eit tablettbrett manglar ein tablett. Og no var ho heldig, for idet ho hadde tenkt at ho måtte skjerpe seg, såg ho ein tablett som ho aldri hadde sett før, det stakk noko opp frå tabletten. Her bygger det seg umerkeleg opp ein forferdeleg spennande lyd, frå sjølve novellestoffet. Kva er det ho ser stikke opp frå tabletten? Ho reiser seg halvvegs opp og får tak i tablettbrettet, det ser så merkeleg ut, det ser ut som det Oia ikkje vil at det skal sjå ut som, men som vi jo alle forstår ser det ut som ei bitte lita menneskehand, stikkande så vidt opp frå tablettoverflata, som om der ligg eit lite menneske som har snødd inne, men prøvd å halde handa oppe så lenge det kunne. Oia ser panisk ikring seg, held tabletten forsiktig med plasthanskane, spring ut i gangen, inn i heisen, kjem inn i den kreative avdelinga, der det er høgt under glastaket, oppe under glastaket svevar ei lita sky, kvar er Ka? spør Oia ut i rommet og dei fem andre ingeniørane i kvite frakkar snur hovuda sakte mot henne som var dei langt inne i ein draum ingen andre kunne forstå. Dei dreg på skuldrane, Oia smetter tabletten forsiktig ned i lomma på frakken sin.

Illustrasjon: Tord Torpe

Og her må vi dessverre melde at novella går over i ein slags actionfilm som vi ikkje har verken tid eller ork til å fortelje. I korte trekk dukkar foreldra til Ka opp i forteljinga, for sjølvsagt må Oia oppsøke foreldra til Ka og halde fram tabletten, og dei, med forskarfrakkar, må undersøke tabletten i mikroskop eller kva dei no enn nyttar i framtida for forstørring, dei legg han truleg berre midt på ei flate på bordet og får opp eit hologram i rommet som viser kva som er inni tabletten, og der ser dei dette; kroppen til Ka, livlaus, eller i søvn, liksom i vektlaus tilstand, og dei må både gråte og le, gråte fordi dei som foreldre blir redde fordi Ka, deira einast son, no kanskje er død, le, fordi dei som forskarar ser at han har klart noko dei trudde var umogeleg, og dei veit nøyaktig kva dei vil kunne gjere med denne teknologien, dollarteikna viser ikkje i auga deira, men hadde vi vore i ein Donaldteikneserie hadde dei nok gjort det, store og gullglinsande, og Oia likar ikkje denne latteren, så mens foreldra går til eit anna rom for å diskutere det dei har sett, tek Oia tabletten med ei rask rørsle, puttar han i ei lita eske i lomma, og spring alt ho maktar ut og vekk frå huset. Frå dette punktet følger vi Oia sin einsame kamp mot systemet, foreldra, den korrupte verdspolitikken, og også hennar eigen kamp for å forstå vitskapen bak Ka sitt eksperiment, slik at ho kan få han tilbake. Vi kan berre krysse fingrane og håpe at den tutande ugla utanfor vindauget hennar endeleg skal få kome til sin rett! Og apropos ugla: Skodda ikring oss verkar tettare no, og vi høyrer faktisk ei ugle tute. Det gjer oss, for å vere heilt ærlege, litt urolege, og vi byrjar å lure på heile denne notidssituasjonen, denne skrivemaskinen, denne kaffikoppen med kaffi som aldri blir tom og denne mikrobølgeovnen, og at dette er alt som er her, og at det som finst ikring oss er gråkvitt og … tablettstoff-aktig? Idet vi ser ei varm og levande menneskehand strekke seg inn gjennom skodda til oss, er det som om vi veit svaret.