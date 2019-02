En miljøarbeider i Stavanger kommune hadde jobbet med henne i nærmere syv år da han fant henne død første arbeidsdag etter påske, 7. april 2015. At verandadøren sto på gløtt, at det på salongbordet lå rester av stoff som Siw vanligvis ikke hadde råd til, og at hun lå påkledd i dusjen var noen av omstendighetene som fikk ham til å tenke at hun var tatt av dage.

Ryktene om en unaturlig død nådde også Siws far og hans samboer. De fikk høre at noen hadde flyttet henne etter at hun var død. Andre snakket om at det hadde vært folk i leiligheten i påsken, men at de forsvant, og at det etterpå ble stille.