Folk i vest: – Vi er overbeviste om at Norge kommer til å bore etter olje i 50 år til

Folk i vest: Møt Nicholas Pedersen (17) og Oliver Wollertsen (17).

– Vi satser på oljen. Nå går vi på Bergen maritime videregående skole på linje for brønnteknikk. Både Nicholas og jeg er klare for læretid og praksis. Begge har vært på intervju, og vi har god tro på at vi skal få plass som lærlinger. Men sikre er vi ikke, for det er flere søkere enn plasser. Uansett satser vi! Vi er overbeviste om at Norge kommer til å bore etter olje i 50 år til.