Tiden kan ingen løpe fra. Utenfor Akvariet står en mann og venter på at årene skal ta sin hevn. Over den høye pannen er håret gråere enn skipsrøyken på Vågen. Det må koste litt å ha hodet fullt av mord og tragedier.

Solen over Bergen skinner så sterkt at noe må være i gjære. Gunnar Staalesens 70-årsdag nærmer seg like ubønnhørlig som et lavtrykk fra vest. Det er på tide forfatteren snuser i egne fotspor.