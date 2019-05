Nå er det på tide å ha skam i livet.

«No må du ikkje skjemme deg vekk og drikke deg tylen», advarte min bestemor meg da jeg reiste på fest som ung. Å skjemme meg ut var det verste jeg kunne gjøre. Derfor gjorde jeg det bare av og til.

Dessverre fornyet man ikke hva man skulle føle skam for, så ordningen gikk ut på dato. Ingen skal måtte føle skam for å ikke gå i kirken, stikke seg ut i mengden eller få barn utenfor ekteskapet. Så nå er skammen borte og vestlendingen har mistet sitt moralske kompass.

Jeg var lenge redd for at vi skulle ende opp som bortskjemte, men så kom oppløftende nyheter fra øst. Svenskene har begynt å skamme seg over egen flybruk, flyskam har blitt et moteord. Nå skal vi skamme oss til å bli mer miljøvennlige.

Ingenting gleder en vestlending mer enn at vi nå skal begynne å kjenne på ekte skam igjen. Kanskje litt ekte skam kan gjøre folk av østlendingene også? Men for at ikke skammen skal dø ut med flyene har jeg forslag til noen andre skammer som bør innføres.

Sjaman-skam: Du tror du kan redusere aldring ved å manipulere atomer. Du burde tro mindre og skamme deg mer.

Nå-er-jeg-ingen-taler-skam: Vi går inn i en periode med konfirmasjoner, bryllup og generell feiring. Du er ingen talemester og bestemmer deg for å lette på stemningen med «Nå er jeg ingen taler».

Skjermskam: Forrige gang du så opp fra telefonen var 29. juni 2007. Du har gått glipp av oppveksten til barna dine fordi du måtte bare se den neste youtube-videoen. Familien når deg lettest gjennom Twitter.

Spoilerskam: Du vet at den du snakker med ikke har sett eller lest det du vet, men likevel klarer du ikke å holde kjeft.

Skeptikerskam: At vitenskapen sier at jorden er rund, at vaksiner hjelper og at klimaet endrer seg på grunn av oss mennesker provoserer deg grenseløst. Du har lest deg frem til alternative sannheter på internett og du rettferdiggjør standpunktet ditt med å plassere «skeptiker» bak det du ikke er enig i.

Hva-er-greien-med-[sett inn noe populært]-skam: Vi har forstått at du ikke liker Game of Thrones, Star Wars eller fotball. Men må du gneldre om det hele tiden?

Google-på-quiz-skam: Lavere er det ikke mulig å synke.

Navnebytte-skam: Du og konsulentene mener at selskapet du styrer ikke har rett navn. Folk kan misforstå hva dere driver med. Alt blir bedre med nytt navn og nye visjoner. Hva er vel noen skarve millioner for å stake ut ny kurs mot fremtiden? Det er 280 millioner grunner til å skamme seg.

Jeg-liker-alle-typer-musikk-skam: Er du helt sikker på det? Hvor ofte lytter du til polsk frijazz, brasiliansk samtidsmusikk eller DDE? Sett på den siste platen til dødmetallbandet «Venom Prison» og fortell meg at du fremdeles liker alle typer musikk.

Fanboy-skam: Du elsker Apple. Svaret ditt til alle som har PC-problemer er «Dette hadde ikke skjedd om du hadde Mac». Jeg har mest lyst å rive Iphonen ut av hendene dine og kaste den på fjorden. Så kan jeg si «dette hadde ikke skjedd om du hadde en Android.». Men jeg kan nøye meg med at du skammer deg.

Solskjær-skam: En nordmøring har blitt trener for middelhavsfarere i Premier League. Du er journalist og mener det er det største siden ananas på pizza. Slutt.

Nei-du-får-ikke-reise-alene-til-Oslo-for-å-se-Guns-N-Roses-du-er-bare-fjorten-skam: 26 år er gått og jeg er fortsatt gretten, mamma.